The Moscow Post

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Кисида хочет перемен

Кисида хочет перемен

Пандемия в Япония может повлиять на баланс политических сил.Фумио Кисида избрали председателем правящей ЛДП, но премьер-министром он может быть будет только до выборов в нижнюю палату парламента в ноябре, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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