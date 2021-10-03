Кисида хочет перемен

Пандемия в Япония может повлиять на баланс политических сил.Фумио Кисида избрали председателем правящей ЛДП, но премьер-министром он может быть будет только до выборов в нижнюю палату парламента в ноябре, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Пандемия в Япония может повлиять на баланс политических сил.Фумио Кисида избрали председателем правящей ЛДП, но премьер-министром он может быть будет только до выборов в нижнюю палату парламента в ноябре, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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