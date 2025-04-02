Приморцам рассказали в какой колбасе больше всего мяса

Заместитель директора по производству одного из приморских мясокомбинатов Любовь Шурыгина рассказала корреспонденту делового еженедельника «Конкурент», как выбрать колбасу наилучшего качества с большим содержанием мяса, сообщает PRIMPRESS.
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