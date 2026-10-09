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HSBC и Ant Digital тестируют платежи с участием ИИ-агентов с использованием токенизированных депозитов

HSBC и Ant Digital тестируют платежи с участием ИИ-агентов с использованием токенизированных депозитов

Британский банковский гигант HSBC и компания Ant Digital Technologies провели испытания системы, позволяющей ИИ-агентам получать доступ к цифровым сервисам и осуществлять микроплатежи с использованием токенизированных банковских депозитов; расчеты по транзакциям производились в режиме реального времени в тестовой блокчейн-сети.

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