«Снаряды не долетают»: Алибасов подал в суд из-за тормозящего в играх ноутбука

Возмущению композитора нет пределаПродюсер Бари Алибасов решил засудить одну из крупнейших торговых сетей России из-за проблем с игровым ноутбуком за 200 тысяч рублей – оказалось, что машина не вытягивает "даже танчики".
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