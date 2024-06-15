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Она вернулась! Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как ей поставили диагноз рак

Она вернулась! Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как ей поставили диагноз рак

Принцесса с мужем и детьми приехала в Букингемский дворец, чтобы принять участие в параде в честь дня рождения монарха Trooping the Color Поклонники Кейт ликуют — любимая принцесса снова с ними! Принцесса Уэльская впервые в этом году появилась на публике, после того как рассказала о страшном диагнозе.

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