Она вернулась! Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как ей поставили диагноз рак

Принцесса с мужем и детьми приехала в Букингемский дворец, чтобы принять участие в параде в честь дня рождения монарха Trooping the Color Поклонники Кейт ликуют — любимая принцесса снова с ними! Принцесса Уэльская впервые в этом году появилась на публике, после того как рассказала о страшном диагнозе.