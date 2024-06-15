Она вернулась! Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после того, как ей поставили диагноз рак

Принцесса с мужем и детьми приехала в Букингемский дворец, чтобы принять участие в параде в честь дня рождения монарха Trooping the Color Поклонники Кейт ликуют — любимая принцесса снова с ними! Принцесса Уэльская впервые в этом году появилась на публике, после того как рассказала о страшном диагнозе.
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