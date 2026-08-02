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Царьград

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Полиция Екатеринбурга усилила патрулирование водоемов после гибели двух мальчиков

Полиция Екатеринбурга усилила патрулирование водоемов после гибели двух мальчиков

В Екатеринбурге сотрудники полиции перешли на усиленный режим патрулирования городских водоемов. Дополнительные меры безопасности введены после недавних трагических происшествий, в результате которых погибли дети.

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