В понедельник ветер в Петербурге достигнет 18 метров в секунду

В региональном МЧС сообщили, что 18 ноября в Северной столице будет ветрено. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 18 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ветер до 18 м/с", – рассказали в пресс-службе.
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