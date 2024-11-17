В понедельник ветер в Петербурге достигнет 18 метров в секунду

В региональном МЧС сообщили, что 18 ноября в Северной столице будет ветрено. "По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 18 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ветер до 18 м/с", – рассказали в пресс-службе.