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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Елкин
    Пора отправлять всю эту среднеазиатскую мелкотню назад в их родные кишлаки! А тех, кто крышует мигрантов - в лагеря: ...Учительница плаче...
  • Evgenija Palette
    Они хотят быть в России и ДЕЛАТЬ, ЧТО ХОТЯТ... ( ни пошлин, ни налогов, дешевый бензин, самостоятельные торговые и эк...Ереван отозвал св...
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Ереван отозвал свою подпись под декларацией СЕ, одобряющей «арест» Путина..

Ереван отозвал свою подпись под декларацией СЕ, одобряющей «арест» Путина..

Армения отозвала свою подпись под декларацией Совета Европы (СЕ), которая одобряет ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» российского президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Аудрюс
А вы думаете, что сегодняшняя ситуация, закончится мирным договором?  Тут три варианта! Либо Россия должна сдаться, либо придётся нанести ядерный удар по Вашингтону! Либо Вашингтон пойдет на наши условия! Может вы можете предложить еще один вариант?
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5 час.
Дмитрий Бакланов
А какие наши условия будут? Снять санкции, что бы не надо было заниматься импортозамещением? Открыть границы, что бы вывести капитал за рубеж? Разрешить свободно без пошлин торговать ресурсами, что бы сбить на них цену и разбазарить наши недра?
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2 час.
Evgenija Palette
Они хотят быть в России и ДЕЛАТЬ, ЧТО ХОТЯТ... ( ни пошлин, ни налогов, дешевый бензин, самостоятельные торговые и экономические связи, с кем хотят... Никого не спрашивая... В общем - АРМЯШКИ, КАК ОНИ ЕСТЬ...
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27 мин.

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