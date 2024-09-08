Ереван отозвал свою подпись под декларацией СЕ, одобряющей «арест» Путина..

Аудрюс А вы думаете, что сегодняшняя ситуация, закончится мирным договором? Тут три варианта! Либо Россия должна сдаться, либо придётся нанести ядерный удар по Вашингтону! Либо Вашингтон пойдет на наши условия! Может вы можете предложить еще один вариант?

Дмитрий Бакланов А какие наши условия будут? Снять санкции, что бы не надо было заниматься импортозамещением? Открыть границы, что бы вывести капитал за рубеж? Разрешить свободно без пошлин торговать ресурсами, что бы сбить на них цену и разбазарить наши недра?