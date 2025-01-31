Avia.pro - СМИ Хотите почувствовать себя преступником? Теперь это доступно каждому! Москва — город возможностей, а теперь ещё и город массовых "задержаний".
Это не законно: Псевдо силовики ворвались и уложили 10-ки кавказцев на пол в Москве, но есть нюанс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Мартьянова
Пора принимать закон за такие развлечения и за дискредитации Государственной Власти России, привлечь к уголовной ответственности за нарушение Законодательства РФ 🇷🇺, и принять за такие развлечения вплоть лишения российского гражданства и паспорта и с конфискацией имущества и депортированием и выдворением из России после отсидки без права въезда навсегда и пожизненно в Россию и даже их потомков, у них у самих нет мозгов, чему они могут научить своих потомков, только ненавидит Россию.
Ответить
10 час.
АК
Алекс Кузь
Интересная фишка с дискредитацией чего угодно, особенно, если это конституция или ук . Вон, эльцин с друзьями пошутили над ссср, но потом- все , как то, прокатило.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии