Это не законно: Псевдо силовики ворвались и уложили 10-ки кавказцев на пол в Москве, но есть нюанс

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Комментарии
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Зоя Мартьянова
Пора принимать закон за такие развлечения и за дискредитации Государственной Власти России, привлечь к уголовной ответственности за нарушение Законодательства РФ 🇷🇺, и принять за такие развлечения вплоть лишения российского гражданства и паспорта и с конфискацией имущества и депортированием и выдворением из России после отсидки без права въезда навсегда и пожизненно в Россию и даже их потомков, у них у самих нет мозгов, чему они могут научить своих потомков, только ненавидит Россию.
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10 час.
АК
Алекс Кузь
Интересная фишка с дискредитацией чего угодно, особенно, если это конституция или ук . Вон, эльцин с друзьями пошутили над ссср, но потом- все , как то, прокатило.
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6 час.
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