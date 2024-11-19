10 самых дорогих пород собак

От фараоновой собаки до мальтипу. Почему породистые собаки дорого стоят Стоимость зависит от редкости и популярности породы, затрат заводчика, врождённых качеств самого щенка (здоровья, окраса, соответствия стандартам).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии