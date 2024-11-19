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10 самых дорогих пород собак

10 самых дорогих пород собак

От фараоновой собаки до мальтипу. Почему породистые собаки дорого стоят Стоимость зависит от редкости и популярности породы, затрат заводчика, врождённых качеств самого щенка (здоровья, окраса, соответствия стандартам).

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