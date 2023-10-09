Ушел в неизвестном направлении: в Новосибирске пропал 12-летний подросток

Ориентировку на подростка распространили волонтеры «ЛизаАлерт». Волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на 12-летнего Егора Игнатенко, который пропал в Новосибирске.
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