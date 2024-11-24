Великобритания, США, Франция и Германия поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ

TASS/AP/Mehdi Marizad Власти Великобритания, США, Франция и Германия выступили в поддержку принятой советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюцию, критикующую Иран за недостаточное сотрудничество с агентством и непредоставление информации о ядерных материалах.
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