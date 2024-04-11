Бесцветный газ без запаха, связан с тревожным ростом заболеваемости раком легких у некурящих людей

Хотя рак легких традиционно считается «болезнью курильщика», удивительно, что 15–20% впервые диагностированных случаев рака легких встречается у людей, которые никогда не курили, многим из которых от 40 до 50 лет.
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