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Карлос Алос о матче с «Базелем»: «Гости фавориты противостояния»

Бывший тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер рассказал о своих прогнозах на матч в Лиге конференций. – Откровенно говоря, я не особенно хорошо знаю «Базель».

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