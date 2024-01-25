Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Новая ветка метро обеспечит пересадки на станции МЦК и БКЛ Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи районов Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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