Роналду – лучший бомбардир, чемпион вылетел с последнего места. Итоги Запада в ЛЧ Азии

Саудовцы в топе. В западной части Элитной азиатской Лиги чемпионов закончился основной этап: клубы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака, Ирана и Узбекистана финишировали быстрее, чем в востчном блоке Леонида Слуцкого.