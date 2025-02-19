Роналду – лучший бомбардир, чемпион вылетел с последнего места. Итоги Запада в ЛЧ Азии

Саудовцы в топе. В западной части Элитной азиатской Лиги чемпионов закончился основной этап: клубы из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Ирака, Ирана и Узбекистана финишировали быстрее, чем в востчном блоке Леонида Слуцкого.
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