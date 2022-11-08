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Обнаженный сюрреализм в фотографиях AnaHell

Обнаженный сюрреализм в фотографиях AnaHell

Для того чтобы выразить свою мысль, сюрреалисты используют самые различные объекты и приему. В совместном проекте испанской художницы AnaHell и фотографа Натали Дрейер (Nathalie Dreier) главным инструментом является обнаженное человеческое тело.

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