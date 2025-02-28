Посол Митрофанова: невозможно проводить День освобождения Болгарии от османского ига без РФ

Фото: РМ Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила накануне, что День освобождения Болгарии от османского ига невозможно проводить без участия представителей России и без признания особых заслуг Москвы в это событие.
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