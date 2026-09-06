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Что изменилось для владельцев валютных вкладов после нового решения ЦБ

Что изменилось для владельцев валютных вкладов после нового решения ЦБ

Очередное продление валютных ограничений заставляет задуматься о том, насколько свободно мы можем распоряжаться собственными сбережениями.

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