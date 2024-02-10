Эти новые автомобили обладают кошмарной надежностью

Современные автомобили становятся все более и более сложными с точки зрения используемых технологий. Это таит в себе как плюсы, так и минусы, поскольку повышенная технологичность нередко делает машины менее надежными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии