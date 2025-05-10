ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродрома и авиабазы в Индии

ИСЛАМАБАД, 10 мая. /ТАСС/. Межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявила о том, что пакистанская армия уничтожила аэродром в городе Бхатинда (штат Пенджаб), а также авиабазу в городе Акхнур (союзная индийская территория Джамму и Кашмир).