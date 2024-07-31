Количество молний в Москве возрастет втрое из-за глобального потепления

В Москве из-за глобального потепления возрастет количество молний. К 2050 году частота этого явления в летний период может увеличиться втрое, сообщает главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН…В Москве из-за глобального потепления возрастет количество молний.