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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дест о Хави и периоде в «Барсе»: «Тренер не был честен со мной. Перед отпуском он сказал: «Я рассчитываю на тебя», а по возвращении заявил: «Тебе нужно уйти»

– Остались ли у вас какие-то сожаления? – Я бы не сказал, что жалею, потому что в конце концов это зависело не от меня, я не получил достаточно шансов при Хави.

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