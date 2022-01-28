smi.media

397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    А мы будем бомбить центры принятия решений! Байден это знает? То есть и Байдена в первую очередь.США скоро перебро...
  • Ляля
    Как сказал бы Задорнов недоумкам литовским- НУ И ДЕБИЛЫ !!!!!Литва уже установ...
  • Михаил Еграшин
    А где святой Георгий, добивающий прикладом чуробеса?Нацбанк Польши вы...

В Совфеде оценили ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Сенатор Алексей Пушков оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, реакция Вашингтона предполагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как это отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх