В Совфеде оценили ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Сенатор Алексей Пушков оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, реакция Вашингтона предполагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как это отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сенатор Алексей Пушков оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. По его словам, реакция Вашингтона предполагает серьезный разговор, но по второстепенным вопросам, как это отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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