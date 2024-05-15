В Челябинске начинается ремонт путепровода у ТЭЦ-3

На Бродокалмакском тракте подрядчики приступают к ремонту путепровода над железнодорожными путями. К концу октября текущего года все работы, проводимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», должны быть завершены.
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