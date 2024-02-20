Студия Yuga Labs поглотила конкурента на рынке NFT

Значимым событием на рынке NFT стало поглощение студией Yuga Labs, владеющей правами на знаменитую NFT-коллекцию Bored Ape Yacht Club конкурирующего бренда Proof, известного благодаря NFT-коллекции Moonbirds.
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