Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Тоже из Израиля Ленфильмом руководит? Отправили в "отпуск" чтобы потом в розыск объявить? Хороший беспроигрышный ход ...Гендиректор «Ленф...
  • Алекс Архипов
    Она давно там.На российские экр...
  • В С
    Держись , Наташа.Чемпионка по бокс...

Студия Yuga Labs поглотила конкурента на рынке NFT

Студия Yuga Labs поглотила конкурента на рынке NFT

Значимым событием на рынке NFT стало поглощение студией Yuga Labs, владеющей правами на знаменитую NFT-коллекцию Bored Ape Yacht Club конкурирующего бренда Proof, известного благодаря NFT-коллекции Moonbirds.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх