В России хотят запретить продажу подвалов в жилых домах

Председатель комитета Государственной думы РФ по делам частной собственности, земельным и имущественным взаимоотношениям Сергей Гаврилов из Коммунистической партии Российской Федерации предложил ввести запрет на продажу подвальных помещений в жилых постройках.
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