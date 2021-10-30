В ходе операции "Розыск" в Приморье задержали 50 человек

На территории Приморского края прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", в котором принимали участие более 300 сотрудников органов внутренних дел региона.
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