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В ходе операции "Розыск" в Приморье задержали 50 человек

В ходе операции "Розыск" в Приморье задержали 50 человек

На территории Приморского края прошел второй этап оперативно-профилактического мероприятия "Розыск", в котором принимали участие более 300 сотрудников органов внутренних дел региона.

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