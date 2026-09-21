Ошибка опытного хирурга лишила пациентку возможности дышать

Хирург проигнорировал анализы и вырезал здоровый участок мозга, навсегда приковав пациентку к ИВЛ.Трагедия произошла в Университетской больнице Киото.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСО закроет Мавзо...
- ФСО закроет Мавзо...
- ФСО закроет Мавзо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым