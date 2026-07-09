В России признали обнуление «сакральности ядерного меча»

Наземные, летальные и морские беспилотники обнулили «сакральность ядерного меча», признал в колонке на страницах газеты «Известия» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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