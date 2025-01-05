Испания закрывает программу «золотых виз»

С апреля 2025 года королевство больше не будет выдавать ВНЖ в обмен на инвестиции. Самым популярным вариантом было приобретение недвижимости на 500 тысяч евро, и многие состоятельные россияне этим способом активно пользовалисьИспания отменит «золотые визы».