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«Генк» не продал 18-летнего Карецаса «Боруссии» за 30 млн евро. Хавбек хочет перейти в немецкий клуб (Саша Тавольери)

«Генк» отклонил предложение « Боруссии » о трансфере  Константиноса Карецаса . Как сообщает журналист Саша Тавольери, дортмундский клуб предлагал 30 миллионов евро за переход 18-летнего полузащитника, но получил отказ.

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