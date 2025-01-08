Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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AFP: в Чаде ликвидированы 18 напавших на президентский дворец

AFP: в Чаде ликвидированы 18 напавших на президентский дворец

Девятнадцать человек погибли в результате нападения на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Из них 18 - это боевики террористической группировки «Боко Харам» - их ликвидировали, сообщило агентство Франс Пресс.

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