AFP: в Чаде ликвидированы 18 напавших на президентский дворец

Девятнадцать человек погибли в результате нападения на президентский дворец в столице Чада Нджамене. Из них 18 - это боевики террористической группировки «Боко Харам» - их ликвидировали, сообщило агентство Франс Пресс.
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