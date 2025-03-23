Отказаться невозможно. России предложили освободить еще один город

Б Боцман Не забрать Одессу обратно в Россию, то же, что оставить раненого бойца на поле боя. Думаю , что ВВП не допустит этого. Нашим бойцам силы и здоровья.

Сергей Овчинников Какой дебил пишет такие заголовки для статей? Пидор гнойный, даже не знаешь, какую оценку ставить. По заголовку надо минусовать, а по содержанию, наоборот, плюсовать. Долбоёб писака!