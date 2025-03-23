Одесса имеет важнейшее историческое значение в контексте специальной военной операции России на Украине.
Отказаться невозможно. России предложили освободить еще один город
Комментарии
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Б
Боцман
Не забрать Одессу обратно в Россию, то же, что оставить раненого бойца на поле боя. Думаю , что ВВП не допустит этого. Нашим бойцам силы и здоровья.
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16 час.
Сергей Овчинников
Какой дебил пишет такие заголовки для статей? Пидор гнойный, даже не знаешь, какую оценку ставить. По заголовку надо минусовать, а по содержанию, наоборот, плюсовать. Долбоёб писака!
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14 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
если Одессу не освободим то война будет возникать всё время до конца века!
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2 час.
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