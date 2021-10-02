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​«Роснефть» выплатит за I полугодие более 191 млрд рублей дивидендов

Внеочередное собрание акционеров «Роснефти» утвердило дивиденды по итогам января — июня 2021 года из расчета 18,03 рубля на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за этот период.

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