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Парламентская газета

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Выгружать выловленную в нейтральных водах рыбу будут без участия ФСБ

Выгружать выловленную в нейтральных водах рыбу будут без участия ФСБ

Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий механизмы контроля за погрузкой, выгрузкой и перегрузкой уловов водных биоресурсов и рыбной продукции: за исключением случаев, которые будет определить Правительство РФ, перемещать улов смогут без обязательного присутствия сотрудника ФСБ.

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