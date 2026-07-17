Выгружать выловленную в нейтральных водах рыбу будут без участия ФСБ

Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий механизмы контроля за погрузкой, выгрузкой и перегрузкой уловов водных биоресурсов и рыбной продукции: за исключением случаев, которые будет определить Правительство РФ, перемещать улов смогут без обязательного присутствия сотрудника ФСБ.
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