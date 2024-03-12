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Вести Севастополь

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Сотрудники МВД готовы обеспечить безопасность граждан во время выборов Президента

15, 16 и 17 марта 2024 года в Севастополе пройдут выборы президента Российской Федерации. Проведение голосования запланировано на 187 участковых избирательных участках в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах города.

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