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Пульмонолог Бережанский назвал опасные для детей народные методы лечения кашля

Пульмонолог Бережанский назвал опасные для детей народные методы лечения кашля

Пульмонолог и аллерголог-иммунолог Павел Бережанский объяснил, как устроен детский кашель и как облегчить состояние, не навредив здоровью.

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