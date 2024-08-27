Помогает ли справиться с жирностью волос сухой шампунь, как им пользоваться Алёна Юрьева Сухой шампунь стал незаменимым помощником для многих, но что на самом деле он делает с нашими волосами? Он освежает прическу, придает объем или помогает с укладкой? Давайте разберемся в нашем материале Rsute.