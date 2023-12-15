Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    прикольно...значит их всех скоро выпустят.. и они будут бродить.. может еще и значок ему выдать -педофил.. уморительн...Педофилам запретя...
  • Александр Ткаченко
    Черножопые будут лечить черножопых. Русские врачи для них слишком большая честь не заслужили.Для некоторых ино...
  • Татьяна Татьяна
    Как здорово, мы так рады, что мигранты будут откупаться штрафами. ОПГ- диаспора занесет судье конвертик и всем будет ...Госдума уточнила ...

За что будут штрафовать водителей в 2024 году

За что будут штрафовать водителей в 2024 году

Министерство транспорта доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами, срок вступления документа в силу — 1 сентября 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх