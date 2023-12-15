За что будут штрафовать водителей в 2024 году

Министерство транспорта доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами, срок вступления документа в силу — 1 сентября 2024 года.
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