Ставки растут: "Газпром" закрывает "Северный поток"

Разумеется, Кремль скажет, что это случайное совпадение. А в "Газпроме" уже добавили: В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.