Царьград

4 633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    Крыша у дурня поехала, кукушка съехала. Деньги есть, уехал бы в Израиль и лежал себе на песочке Средиземного моря пок...Задержан экс-мэр ...
  • Александр Лесков
    А мне думается, что не только рыбаки да рыбки виноваты.  Вспомним, КАК медленно, но упорно торгаши  и чиновники из ра...Исчезнет из всех ...
  • Альбина Конради
    Он превратил Екатеринбург в логово и змеиное логово для америкосовБывший мэр Екатер...

Ставки растут: "Газпром" закрывает "Северный поток"

Ставки растут: "Газпром" закрывает "Северный поток"

Разумеется, Кремль скажет, что это случайное совпадение. А в "Газпроме" уже добавили: В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх