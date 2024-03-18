Карагандинский зоопарк проводит конкурс на лучший скворечник

Карагандинский зоопарк к Международному дню птиц организовал конкурс по изготовлению скворечников. Участвовать в нём могут учащиеся двух возрастных групп: с первого по четвёртый и с пятого по девятый класс включительно.
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