Цена золота взлетела до исторического максимума

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в 3 150 долларов за тройскую унцию.
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