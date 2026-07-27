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Царьград

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Ольга Серябкина открыла чемпионат РФ по лёгкой атлетике в Екатеринбурге

Ольга Серябкина открыла чемпионат РФ по лёгкой атлетике в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Ольга Серябкина эффектно открыла чемпионат России по лёгкой атлетике. Солистка SEREBRO прибыла на стадион на автомобиле, пела о космосе и нелюбви, привлекая внимание всех, кроме легкоатлетов, соревновавшихся на стадионе.

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