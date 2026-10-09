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Царьград

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Послание инопланетянина: рукописное письмо Анджелины Джоли вызвало споры

Послание инопланетянина: рукописное письмо Анджелины Джоли вызвало споры

Неразборчивый почерк Анджелины Джоли в обычной гостиничной записке вызвал бурные споры в сети.Рукописная записка Анджелины Джоли, оставленная персоналу греческого отеля еще в 2023 году, внезапно спровоцировала бурные споры в соцсетях.

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