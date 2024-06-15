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Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Хуситы поразили украинский сухогруз в Красном море

Добрый день, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Как оказалось у ребят в тапках очень длинные руки и теперь в списке пораженных морских судов значится сухогруз, принадлежащий Украине.

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Комментарии
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Юрис Хартманис
Надо было и америкосов сразу шлепнуть
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
👍надо было. В следующий раз получат добавки от хуситов!
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11 час.

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