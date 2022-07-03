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Спикер Госдумы Володин поздравил белорусов с Днём независимости республики

Спикер Госдумы Володин поздравил белорусов с Днём независимости республики

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин поздравил народ Белоруссии с Днём независимости. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

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