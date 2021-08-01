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Глава USADA заподозрил российских олимпийцев в употреблении допинга

Глава USADA заподозрил российских олимпийцев в употреблении допинга

По мнению представителя США, Россия посмеялась над Играми.фото: freepik.com Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заподозрил российских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, в употреблении допинга.

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Елена Мамонова
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