Глава USADA заподозрил российских олимпийцев в употреблении допинга

По мнению представителя США, Россия посмеялась над Играми.фото: freepik.com Генеральный директор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заподозрил российских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде в Токио, в употреблении допинга.