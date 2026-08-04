Сенатор Уорнок заблокировал ускоренное принятие антироссийских санкций

Корреспондент Punchbowl Лора Вайс проинформировала о том, что американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок заблокировал ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России в верхней палате конгресса США.
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