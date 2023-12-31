«Иван Васильевич меняет профессию»: как это было

На российском ТВ есть традиция: каждое 31 декабря показывать культовые советские фильмы. Нина Маслова, Юрий Яковлев, Леонид Куравлев и режиссер Леонид Гайдай на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
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